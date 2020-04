La proposta di matrimonio di Johnny, infermiere dellʼospedale di Vimercate in provincia di Monza-Brianza, alla collega e futura moglie.

Si sarebbero dovuti sposare dopo la proposta di matrimonio di Johnny alla sua Armida ma la gioia si è trasformata a febbraio in dolore per l’emergenza scoppiata in ospedale. I due infermieri dell’ospedale di Vimercate in provincia di Monza-Brianza sono campani, Johnny Fasulo di Avellino e Armida Cozzolino di Napoli. La coppia si è spostata in Lombardia per lavorare insieme “al fronte”. Entrambi stanno “attraversando giorni molto faticosi sia fisicamente sia psicologicamente assistendo alle sofferenze di padri, madri, nonni, figli”. Ed ecco perché l’infermiere del reparto di subintensiva dedicato al Coronavirus ha deciso di rinnovare la proposta, scrivendo la fatidica domanda sul camice da lavoro “Mi vuoi ancora sposare?”, così da far tornare il sorriso alla sua fidanzata. Il ragazzo ha affermato al sito ‘SposinCampania’: “Abbiamo capito che sposarsi in un anno del genere sarebbe stato difficile e quindi abbiamo pensato di rimandare l’evento. Non è affatto facile vivere con una persona che ami e sperare che non sia proprio tu l’untore che la farà ammalare. Ma la responsabilità e la passione non ci ha mai fermati, abbiamo continuato a fare il nostro lavoro e l’organizzazione del matrimonio è stata giustamente messa in secondo piano”.

LEGGI ANCHE -> Michelle Hunziker e il bacio inaspettato: Non resisto FOTO

L’infermiere: “Ho rifatto la fatidica domanda sull’armatura anti-Covid”

“Ringraziamo comunque i nostri fornitori che si sono mostrati comprensivi e professionali. Tuttavia, anche per noi vivere lontano dagli affetti e dal nostro amato Sud non è affatto semplice. In queste settimane ho visto spesso Armida giù di morale, così ho pensato di fare un gesto carino per farla sorridere”.

LEGGI ANCHE -> Michael Jackson, l’assistente rompe il silenzio: Telefonate alle 3 di notte

Johnny ha poi concluso: “Sento di voler fare nuovamente quella fatidica domanda come a novembre scorso, quella domanda che ho riportato anche sull’armatura anti-Covid che ormai mi accompagna ogni giorno: ‘Armida, amore della mia vita, sei e resterai sempre la donna con cui voglio passare tutti i giorni della mia vita. Vuoi ancora sposarmi?'”.