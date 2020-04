I medici inglesi hanno lanciato l’allerta: ci potrebbe essere un legame con il Coronavirus su alcuni casi di una sindrome infiammatoria acuta che ha colpito dei bambini.

Alcuni bambini inglesi si sono ammalati di una grave sindrome infiammatoria, chiamata ‘multi-system inflammatory state‘. I medici si sono preoccupati dato che potrebbero essere dei nuovi sintomi legati al Covid-19, benché finora siano solo un sospetto e non ci sia alcuna conferma scientifica. Nelle ultime settimane però ci sono stati circa una decina di casi, partiti da una zona a nord di Londra e che poi si sono diffusi in altre zone del Regno Unito. Non è stata ancora decifrata la causa. Di questa vicenda ne ha parlato la rivista scientifica inglese Health Service Journal. L’allerta è alta nonostante ci siano ancora pochi casi perché si sta cercando di capirne le ragioni. In conferenza stampa è intervenuto il ministro della Sanità Matt Hancock, che si è detto “molto preoccupato” in proposito.

Alcuni bambini inglesi sono positivi al Covid-19

Finora, tra i bambini ammalati di questa patologia, alcuni sono risultati positivi al Coronavirus e altri no. Il ‘multi-system inflammatory state‘ è una risposta immunitaria acuta da cui parte un’infiammazione corporea, che interessa vari organi e parti del corpo. Presenta delle somiglianze con la sindrome di Kawasaki o da choc tossico, per cui i vasi sanguigni si rompono o si dilatano e provocano prima una bassa pressione e dopo problemi gravissimi, come accumuli di sangue e liquidi nei polmoni o altri organi come reni e cuore.

Questa tendenza potrebbe rivelare un altro aspetto preoccupante del Covid-19. I bambini erano considerati, finora, quelli meno a rischio della pandemia. Ora quindi andrà chiarito anche questo fenomeno.