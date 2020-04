La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio al 28 aprile

Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile nel pomeriggio sono stati pubblicati il bollettino e la mappa regione per regione relativi all’epidemia da Covid-19 in Italia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato intorno alle 18 di oggi il nuovo bollettino sull’epidemia da coronavirus in Italia aggiornando i dati. Secondo quanto si legge nel comunicato, oggi, martedì 28 aprile, i casi di contagio nel nostro Paese hanno superato i 200mila con 2.091 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Come accade da giorni, ad esclusione di domenica, continuano a scendere i soggetti attualmente positivi. In calo anche i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre salgono le vittime, il cui bilancio è salito oltre i 27mila.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati aggiornati al 28 aprile, oltre 27mila decessi nel nostro Paese

Il nuovo bollettino quotidiano, diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile, nel pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile, documenta un nuovo calo dei soggetti attualmente positivi al virus e dei pazienti in terapia intensiva. Nel dettaglio, secondo i dati della Protezione Civile, le persone attualmente positive al virus in Italia sono ad oggi 105.205, con un decremento rispetto a ieri di 608 unità. I pazienti in terapia intensiva, invece, sono 1.863, 93 in meno. A questi dati positivi si affianca anche il numero dei pazienti guariti che continua a crescere: 2.317 nelle ultime 24 ore per un bilancio complessivo di 68.941 dall’inizio dell’emergenza. Purtroppo salgono ancora i decessi, nel nostro Paese sono 27.359 le persone decedute a causa del virus, 382 solo da ieri.

Complessivamente, si legge nel bollettino, i casi di contagio in Italia hanno superato i 200mila: 201.505 in totale dal primo caso registrato il 20 febbraio, con un incremento di 2.091 rispetto a ieri.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, martedì 28 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 74.348 – 13.575 – 25.029;

– Piemonte – 25. 450 – 2. 936 – 7.008;

– Emilia Romagna – 24.914 – 3.472 – 9.439;

– Veneto – 17.708 – 1.408 – 7.699;

– Toscana – 9.231 – 811 – 2.524;

– Liguria – 7.772 – 1.141 – 3.060;

– Lazio – 6.467 – 414 – 1.491;

– Marche – 6.175 – 893 – 1.948;

– Campania – 4.380 – 358 – 1.220;

–Trento – 4.025 – 412 – 2.048;

– Puglia – 3.980 – 407 – 654;

– Sicilia – 3.120 – 232 – 745;

– Friuli Venezia Giulia – 2.995 – 278 – 1.478;

– Abruzzo – 2.899 – 310 – 599;

– Bolzano – 2.498 – 272 – 1.316;

– Umbria – 1.379 – 65 – 1.039;

– Sardegna – 1.285 – 109 – 404;

– Valle d’Aosta – 1.119 – 135 – 775;

– Calabria – 1.097 – 835 – 248;

– Basilicata – 366 – 25 –136;

– Molise – 297 – 21 – 81.

Dalla mappa pubblicata dal Dipartimento della Protezione Civile si evince che l’unica regione in cui non sono stati registrati nuovi è la Basilicata. Nella regione lucana, in Umbria, Sardegna e Molise, nelle ultime 24 ore non è stato segnalato nessun decesso.