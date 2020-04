Michelle Hunziker e il bacio inaspettato: “Non resisto” – FOTO

Michelle Hunziker coglie tutti di sorpresa con un gesto inatteso: un bacio improvviso, da parte della showgirl svizzera

Non perde mai il sorriso Michelle Hunziker. La esplosiva showgirl svizzera si caratterizza sempre per il suo carattere assolutamente gioviale, di cui sta dando dimostrazione anche in questo periodo piuttosto particolare. Il suo profilo Instagram ha diversi richiami a situazioni esilaranti, per divertire i suoi followers e la sua famiglia. E anche il terribile scherzo de Le Iene con la complicità della figlia Aurora è stato, alla fine, stemperato con una risata.

Michelle Hunziker e il bacio a sorpresa

Una nuova prova della verve tutta particolare di Michelle arriva da Striscia la Notizia. Insieme a Gerry Scotti sta continuando a condurre il programma di Mediaset, che non è andato incontro alla sospensione come altri. La coppia riesce sempre a intrattenere bene i telespettatori, anche grazie al grande affiatamento e chimica tra i due conduttori. Una chimica affinata nel tempo e che ha spinto Michelle a un gesto inatteso.

Nonostante il distanziamento sociale, come si può vedere, Michelle ha ‘baciato’ il cartonato di Gerry. “Non resisto”, ha detto. Una gag che ha fatto immediatamente il giro del web.