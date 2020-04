Sabrina Salerno fa impazzire tutti: prova costume superata, foto

Sabrina Salerno fa impazzire tutti mostrandosi in costume su Instagram: la showgirl sfoggia curve da capogiro e viene promossa a pieni voti.

Sabrina Salerno fa impazzire tutti mostrandosi in costume su Instagram. Per la showgirl il tempo è come se non fosse mai passato e c’è anche chi la considera sempre più bella. Quella di Sabrina Salerno è una bellezza naturale che oggi incanta tutti non solo i suoi coetanei e gli uomini più giovani, ma anche le donne che non possono non ammirare la bellezza sia del viso che del fisico della Salerno.

Sabrina Salerno, prova costume superata a pieni voti: fans senza parole

Sabrina Salerno ha lasciato tutti senza fiato pubblicando la foto che vedete qui in alto. Con un costume rosso interno, la showgirl ha superato ampiamente la prova costume. In attesa di poter indossare il costume sulle spiagge italiane, la Salerno che sta rispettando la quarantena, si accontenta di prendere il sole nella sua casa. A lasciare senza fiato i fans è stata la sua statuaria bellezza che continua ad incantare tutte le persone che la seguono da anni.

“Seconda prova costume… nella speranza di non poterlo utilizzare solo in giardino“, ha scritto la Salerno. I commenti dei fans, naturalmente, non si sono fatti attendere. “Capita a poche donne essere fighe per trent’anni di seguito”, “Per me sei in assoluto la n.1. Non c’è nessuna che regge il confronto”, “bella come il sole”, “più passano i giorni e più sei bella”, scrivono i fans.



Complimenti anche dalle donne che s’inchinano alla bellezza della Salerno: “Splendida”, “bonazza”, “Bellissima tu e stupendo il costume“.