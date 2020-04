Sabrina Salerno è molto seguita sui social e ha usato Instagram per sfogarsi con i suoi seguaci.

Sabrina Salerno è una cantante e soubrette italiana: la nativa di Genova ha un grosso seguito sui social e delizia i suoi fan con foto sensuali e accattivanti. Nonostante i suoi 52 anni, Sabrina riesce a mantenere una forma fisica invidiabile e a stupire i suoi seguaci su Instagram. Durante questo periodo di quarantena la Salerno sta offrendo scatti davvero superlativi. Qualche ora fa, tuttavia, la cantante ha deciso di parlare e commentare con i suoi fan di un argomento piuttosto complicato: la fase 2. Il governo, per cercare di ridurre la diffusione del virus, ha adottato alcune misure restrittive ma tra qualche giorno l’Italia dovrebbe ripartire. Conte ha deciso di lasciar chiusi fino al 1° giugno bar, ristoranti, barbieri, parrucchiere e saloni di cura estetica. Sabrina si è sfogata e ha svelato di non comprendere le decisioni governative.

Fase 2, lo sfogo di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno, tramite una storia su Instagram, ha commentato con i suoi fan le decisioni del governo per la fase 2. Le sue parole sono alquanto dure. “Questa fase 2 mi ha lasciato perplessa. Trovo ingiusto che bar, parrucchieri, estetisti, non possano aprire. Marzo, aprile e maggio, tre mesi dove queste persone non hanno avuto nessun guadagno, ma solo spese. Soldi zero, delle banche non ne parliamo perché siamo la barzelletta del mondo“. La cantante ha spiegato che i cavilli che le banche chiedono sono vergognosi e ha dichiarato che il governo avrebbe dovuto aiutare maggiormente gli italiani.

Qualche giorno fa la Salerno ha provato un costume e ha mostrato ai follower il suo outfit: lo scatto ha catturato numerosissimi like e commenti.