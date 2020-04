Scherzo hot di Fedez a Chiara Ferragni, l’influencer senza slip

Il rapper lancia uno scherzo bollente alla moglie Chiara Ferragni mentre si allena sul tapir roulant. Il video infiamma il web

Fedez e sua moglie Chiara Ferragni condividono tutto della loro quotidianità con i loro followers. Tra di loro non mancano le gag, gli scherzi e le prese in giro. Di solito è sempre il rapper che prende di mira la moglie per i suoi scherzi social anche se l’influencer non è da meno. Questa volta la gag è stata davvero bollente e alla spese di Chiara Ferragni.

Una storia che ha infiammato il web poi rimossa dai due ma che non è passata inosservata ai fan più accaniti. La mamma di Leone è sul tapis roulant che si allena come mostra di solito in queste mattine di quarantena e avviene qualcosa di inaspettato. Il marito prima la coccola con un gesto romantico e poi le tiene il tranello.

Scherzo hot di Fedez a Chiara Ferragni, lato b in mostra

I Ferragnez continuano a divertire ed infiammare il web con le loro dirette, i loro video e le stories che raccontano le loro giornate milanesi in quarantena. Balletti di Tik Tok, gag esilaranti, momenti di dolcezza con il loro piccolo Leone e anche scherzi, tanti e diversi. Chiara Ferragni è la vittima preferita di Fedez che non spreca mai nessuna occasione per renderla protagonista di simpatiche avventure casalinghe.

Questa volta però lo scherzo è stato hot. Immagini brevi ma bollenti che mostrano il lato b dell’influencer famosissima in tutto il mondo, completamente senza mutandine. Fedez si avvicina alla moglie che è sul tapis roulant mentre si allena. Fa partire la colonna sonora del Titanic per imitare l’ormai celebre scena dei due protagonisti che si abbracciano e stendono le braccia.

Il rapper prima abbraccia Chiara Ferragni, lei si divincola e lo spinge per farlo scendere dall’attrezzo. Fedez per non cadere si aggrappa alla moglie e precisamente ai suoi shorts.

E via giù i pantaloncini. Lato b dell’influencer, senza slip, in mostra. Fedez costretto a pixellare la parte intima della moglie per postare il video.