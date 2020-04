Antonella Clerici in quarantena, la famiglia allargata – FOTO

Antonella Clerici vive la sua quarantena con la sua famiglia, ci sono anche i figli del marito Vittorio Garrone: “noi della quarantena”

La fortuna per alcuni di noi è quella di poter trascorrere la quarantena insieme agli affetti familiari. Fortuna che non è toccata a tutti, dato che numerose persone sono state costrette a trascorrere questo periodo da sole o comunque lontane dai propri cari. Non così per Antonella Clerici, che ha potuto godersi il calore della sua famiglia. Una famiglia, oltretutto, extralarge.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Clerici, dove abita: ecco la sua villa da sogno

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stefano De Martino via da Milano, “Torno a Napoli”: Belen è sola

Antonella Clerici, lo scatto della famiglia allargata: ci sono tutti

Nella villa in Piemonte con il marito Matteo Garrone, infatti, oltre a lei e a sua figlia Maelle, avuta dalla precedente storia d’amore con Eddy Maertens, ci sono anche i figli di lui, Beatrice e Luca. E non solo loro. Una vera e propria allegra brigata, raccontata da questa foto, in cui Antonella descrive il gruppo come ‘noi della quarantena’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il lockdown non ferma Elisabetta Canalis, lo shooting si fa – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emily Ratajkowski, poco vestita e solo dalla cintola in su – FOTO

C’è anche Argo, il cane. In realtà ce ne sarebbe una seconda, la bassottina Pepper, che però “al momento della foto era latitante”. “Per non dimenticare”, scrive Antonella, raccogliendo anche tutti gli oggetti che stanno tenendo compagnia al gruppo. In ogni caso, l’unione familiare è ben visibile e questo periodo, probabilmente, l’ha solo rafforzata.