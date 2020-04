Barbara D’Urso, triste annuncio in diretta: “sarò sola anche quel giorno”

Barbara D’Urso, annuncio in diretta a Pomeriggio 5. La conduttrice parla della Fase 2 dell’emergenza coronavirurs e svela: “sarò sola anche quel giorno”.

Barbara D’Urso continua ad andare in onda tutti i giorni con Pomeriggio 5. Nella prima parte della trasmissione di canale 5, la conduttrice continua ad occuparsi dell’emergenza coronavirus. Nella puntata trasmessa il 29 aprile ha così affrontato il problema della Fase 2 che partirà ufficialmente il 4 maggio. Di fronte alla sempre più costante presenza di persone in strada, la D’Urso ha ricordato a tutti che la Fase 2 non segna il ritorno alla normalità lasciandosi poi andare ad un annuncio.

Barbara D’Urso: “sarò sola il giorno del mio compleanno”

Tra le prime cose che Barbara D’Urso farà appena sarà possibile farlo, sarà andare a trovare il figlio che non vede da due mesi. La conduttrice di canale 5, infatti, sta osservando scrupolosamente le norme di sicurezza per contenere i contagi da coronavirus. La D’Urso, infatti, esce solo per recarsi a lavoro trascorrendo il resto del suo tempo a casa.

Durante la diretta di Pomeriggio 5 del 29 aprile, la conduttrice ha così ricordato a tutti che il 4 maggio non indica un “libera tutti”. Gli spostamenti, infatti, saranno giustiificati solo per quattro motivazione e si dovranno ancora seguire le regole previste dal Governo.

“Vorrei ricordare che in Germania, dove hanno aperto tutto, il contagio è ripartito in modo esponenziale. Tutti vorremmo essere liberi, tutti vorremmo uscire, tutti vorremmo andare da un amico però il virus è ancora nell’aria” – ha spiegato la conduttrice. “Io ho la fortuna di lavorare, ma anch’io sono chiusa in casa. Non vedo i miei figli da due mesi, ho fatto Pasqua da sola, fra qualche giorno è il mio compleanno e lo farò da sola per rispetto di me stessa e degli altri. Allora il 4 maggio non è un libera tutti, magari fosse così. Purtroppo non è così perchè è possibile che se siamo liberi tutti, magari, potremmo fare un’estate chiusi in casa o magari a settembre potrebbe ricominciare tutto di nuovo”, spiega la conduttrice.