Benedetta Rossi come non l’avete mai vista – FOTO

Dopo la delusione della diretta Ig, la cuoca Benedetta Rossi sfoggia un lato tutto da scoprire. I fan per la prima volta la vedono così

Benedetta Rossi, da tutti conosciuta come la cuoca marchigiana, con il programma Fattoincasadabenedetta, per la prima volta sfoggia un lato della sua personalità tutto nuovo. Siamo soliti vederla con il grembiule e gli utensili da cucina in mano, ma che succede se la donna pubblica una lei diversa?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Emozioni negative causano dolori fisici. Quali sono

Benedetta Rossi non solo cuoca

La donna per riprendersi dalla diretta andata male, a causa di un problema tecnico, ha deciso di dedicarsi alla sua persona. Si è dedicata alla cura estetica, così per un po’ si è fatta una maschera in viso dal colore nero. Più tardi la foto era già sui social. Il marito, con il quale sta trascorrendo la quarantena nella loro casa in campagna, si è divertito a pubblicare la moglie in quello stato. Prima ha postato un video, poi una foto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Diletta Leotta, spaghetti al pomodoro e top scollatissimo

Benedetta ieri era in diretta con circa 10.000 persone collegate e stava illustrando la ricetta delle treccine soffici allo yogurt, quando all’improvviso tutto è saltato a causa di un temporale che ha fermato la connessione. Per fortuna la sera la cuoca è riuscita a terminare “la lezione” ed ha accontentato moltissimi fan che la seguono ogni giorno. Soprattutto in questo momento di lockdown sono tanti gli utenti che non si perdono le sue ricette e proprio grazie al suo aiuto si improvvisano cuochi. Da qualche tempo la sua cucina è diventata la cucina di molti italiani.