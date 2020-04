Dove vive Chiara Biasi? L’influencer pubblica una foto su Instagram mostrando parte della sua casa di Milano: dimora meravigliosa per lei, foto.

Dove vive Chiara Biasi? L’influencer vive stabilmente a Milano dove sta trascorrendo la quarantena. Come molte sue colleghe, anche la Biasi condivide sui social foto e video delle sue giornate in casa mostrando involontoriamente parte della casa. L’ultima foto, in particolare, ha messo in luce la bellezza dell’appartamento in cui vive Chiara e i fans hanno dimostrato di apprezzare molto i gusti della Biasi anche in termini d’arredamento.

Chiara Biasi dove vive: casa da sogno per l’influencer

Elegante, moderno e raffinato: si presenta così l’appartamento, come potete vedere nella foto qui in alto, in cui vive Chiara Biasi che, nelle scorse ore, durante una diretta su Instagram si è mostrata senza trucco. Pareti chiare, parquet chiato, grandi quadri e pochi mobili in un ampio spazio per l’influencer che, sui social, sta ricevendo tantissimi complimenti per la scelta dell’arredamento.

“Hai una casa bellissima”, scrive qualcuno. “Complimenti per la tua casa, gran gusto” scrive un altro. E ancora: “bella la casa”, “stupenda casa tua”.

Chiara ha mostrato parte della sua casa anche in altre foto come potete vedere qui in basso.

Visualizza questo post su Instagram giorno 29. l’assurdo nell’assurdo. 🖤 #houseparty #quarantined Un post condiviso da Chiara (@chiarabiasi) in data: 22 Mar 2020 alle ore 9:02 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🧹 Un post condiviso da Chiara (@chiarabiasi) in data: 6 Mar 2020 alle ore 10:01 PST

Visualizza questo post su Instagram home Un post condiviso da Chiara (@chiarabiasi) in data: 25 Feb 2020 alle ore 10:13 PST

Oltre ad avere tanto gusto per l’abbigliamento, dunque, la Biasi non delude neanche nella scelta dell’arredamento della casa che rispecchia perfettamente la sua forte personalità.