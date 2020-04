Coronavirus, l’Uefa ci ripensa: nuove date per il calcio

L’emergenza coronavirus complica sempre più i piani per il mondo del calcio, spuntano nuove date per la conclusione dei tornei

Sempre maggiori difficoltà nel mondo del calcio, per una ripresa che in molti vorrebbero ma che presenta diverse problematiche. Il tema della salute di atleti e addetti ai lavori complica notevolmente il tutto. In Bundesliga tra qualche giorno si ripartirà, verso il via libera anche in Liga spagnola ma altrove non è così. Dei dubbi nel nostro paese siamo a conoscenza, la Premier League sta cercando di riorganizzarsi mentre altri campionati hanno già decretato lo stop definitivo e salutato tutti alla prossima stagione.

Coronavirus, dietrofront dell’Uefa: il destino del calcio

In particolare, lo stop in Ligue 1, con il calcio francese che ha detto basta almeno fino a settembre, crea notevoli preoccupazioni nella Uefa. Secondo il ‘Corriere della Sera’ oggi in edicola, a Nyon si inizia a pensare che forse aver fissato la data per concludere la stagione ai primi di agosto è stato un’esercizio di eccessivo ottimismo.

Considerando inoltre che a queste condizioni potrebbe essere difficile disputare la Champions con le partecipazioni delle squadre francesi (ancora in lizza Psg e Lione), può esserci un clamoroso ribaltone. Si starebbe riflettendo sull’opportunità di rinviare la ripresa dei campionati direttamente a settembre, se fosse troppo complicato uniformare la situazione nei vari paesi o la pandemia non accennasse a migliorare sensibilmente.