Elisabetta Canalis non perde tempo in quarantena. Non mancano shooting fotografici in lockdown. Tra un outfit e l’altro i fan si scatenano

L’ex velina sarda non perde tempo. Elisabetta Canalis anche in quarantena non si ferma e continua la sua vita da modella. Tra un workout e l’altro, la donna riesce a scattare qualche foto che poi posta su Instagram…e i fan si scatenano. La Canalis all’età di 41 anni sfoggia tutta la sua bellezza.

Elisabetta Canalis sempre più sexy

Non è di certo una novità. La sensualità della Canalis è ormai un must. Anche a distanza di anni l’ex velina continua a sfoggiare tutta la sua bellezza, dall’America all’Italia. “Spettacolo”, “Sei l’unica cosa bella di questa quarantena”. Questi sono i commenti che si leggono sotto la sua ultima foto postata. Camicia di jeans rosa e short. Gambe scoperte e un fisico da paura. L’età sembra essere ancora un alleato per la Canalis.

Visualizza questo post su Instagram 😊🙃☹️🙂 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 28 Apr 2020 alle ore 10:21 PDT

Sul suo profilo Instagram non manca di certo il lato sexy della donna. Anche giorni fa la velina aveva postato foto con un look inconsueto per la quarantena. La Canalis è così sensuale ma allo stesso tempo naturale. I commenti dei suoi fan sono sempre positivi. La bellezza italiana colpisce anche gli americani.