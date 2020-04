Il malessere psicologico, le emozioni negative possono scaturire dolori fisici. Gli esperti ne hanno individuati 18. Ecco quali sono

Studi recenti affermano che un certo dolore fisico, oltre ad essere collegato a lesioni, potrebbe essere correlato a stati emotivi particolari, come stress o ansia. A confermare le ipotesi è la dottoressa Susan Babel, psicologa specializzata nella depressione indotta da traumi. E’ possibile che le emozioni possano causare dolore fisico cronico. Tra i tanti fattori, alimentazione, ambiente, clima, le emozioni negative possono scaturire malattie comuni. Il nostro corpo è molto intelligente e ci avvisa sempre quando la nostra mente non è nel suo stato migliore; dobbiamo solo essere in grado di ascoltare attentamente il campanello di allarme.

Emozioni negative e dolori fisici

Esistono 18 dolori cronici legati a stati emotivi. Tra quelli muscolari ci sono il mal di testa, legato al processo decisionale; dolore al collo, legato al perdono; dolore alle gengive, legato all’insicurezza e la mancanza di impegno; dolore alle spalle che è sempre associato all’eccessivo carico emotivo su di noi. Il mal di stomaco cronico non connesso a ragioni nutrizionali può essere una conseguenza di situazioni che ci preoccupano e non riusciamo ad accettare nella nostra vita. Il mal di schiena può derivare dalla mancanza. I dolori al coccige e all’osso sacro, invece, potrebbero essere associati a fatti di cui non riusciamo a liberarci.

Quelli meno comuni ma comunque confermati sono: dolore ai gomiti, associato alla resistenza al cambiamento; dolore alle braccia in generale; dolore alle mani, associato a qualcosa che si desidera; dolore ai fianchi; alle ginocchia associato a sforzi eccessivi; ai denti e alla caviglia, associato ad una mancanza di piacere nella tua vita ed infine il dolore al piede, causato da depressione e cattivo umore.