Eva Padlock, l’ombrellina della Moto GP è esplosiva – FOTO

I Gran Premi sono sospesi, ma Eva Padlock anche lontano dalle piste fa sognare: curve davvero da infarto per l’ombrellina

Il mondo dello sport vive una pausa lunga e inattesa, in queste lunghe settimane di emergenza coronavirus. Il lockdown prolungato si sta ripercuotendo anche sulle competizioni sportive a tutti i livelli. Colpita anche la MotoGP, con le gare sulle due ruote cancellate in serie. Le ultime ad essere annullate sono le corse che dovevano svolgersi tra fine giugno e inizio luglio in Germania, Olanda e Finlandia. Gli appassionati sperano che si possa riprendere almeno ad agosto, con i Gran Premi in Repubblica Ceca e Austria.

Eva Padlock, al sole senza veli è uno schianto

Oltre alle gesta dei piloti in pista, si sente la mancanza anche delle splendide ‘ombrelline’. Tra queste, la più famosa è senza dubbio Eva Padlock. Fotomodella spagnola, deve la sua notorietà a delle forme letteralmente esplosive, che si possono apprezzare anche sul suo profilo Instagram sempre molto aggiornato. Non mancano scatti ultra provocanti e davvero da mozzare il fiato. Ve ne forniamo giusto un esempio.

Le curve di Eva sono davvero da capogiro. Il lato B è in bella mostra e anche il decolletè, sapientemente senza veli, è di tutto rispetto. Non a caso, si tratta di una delle bellezze più seguite sui social.