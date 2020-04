Federica Panicucci ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato come trascorre le sue giornate di quarantena.

Federica Panicucci è una delle conduttrici italiane più amate: il suo profilo Instagram annovera più di 975mila seguaci. La cinquantaduenne è pronta per ritornare in tv per condurre Mattino Cinque: la trasmissione ritornerà con il suo format dopo le modifiche dovute dall’emergenza sanitaria in corso. Lo show ripartirà dal 4 maggio. La conduttrice ha intrattenuto i suoi fan pubblicando scatti simpatici e maliziosi sul suo profilo. Qualche ora fa la Panicucci ha anche rilasciato un’intervista in cui ha raccontato le sue giornate di quarantena.

Le dichiarazioni di Federica Panicucci

La bella Panicucci ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha raccontato le sue giornate di quarantena. “Senza colf a casa faccio le pulizie e non mi pesa. Avevo un aiuto per le faccende domestiche ma ora faccio tutto personalmente. E non mi pesa“. La toscana ha anche illustrato la sua routine quotidiana, svelando di alarsi alle 7.30 per preparare la colazione ai figli. La Panicucci ha anche spiegato di aver disinfettato e pulito molte cose. “Ho pulito il forno con uno spray che in 20 minuti sgrassa molto bene. Ho approfittato del tempo per svuotare e pulire gli armadi, la dispensa e gli armadietti di tutta la casa”. La conduttrice ha anche svelato di aver comprato un ferro col vapore nuovo e di essersi dedicata alla cucina. “Ho sempre cucinato per i miei figli. Prima avevo poco tempo e preparavo piatti più rapidi; ora posso dedicarmi a lasagne, arrosti con patate, crostate”.

Federica ha ufficializzato su Instagram il suo ritorno a mattino 5: la ripresa è prevista per lunedì prossimo.