Francesco Bertoli, “La Mia Città” è il singolo tratto da “Carpe Diem”

Francesco Bertoli è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Uscito dal programma, il 27 marzo scorso ha pubblicato il suo primo album “Carpe Diem“. Nel disco sono presenti dieci tracce, brani inediti e cover che Francesco ha eseguito durante il percorso nel talent show. Il disco è stato anticipato dal singolo Mc Donald’s, con il quale si è presentato al pubblico il giorno in cui ha ottenuto la maglia del programma. Durante questa edizione ha dato prova del suo talento e della sua capacità di trasmettere emozioni cantando, senza mai abbandonare l’umiltà e la dolcezza che lo hanno contraddistinto dal primo istante.

Grazie ad Amici, Francesco ha avuto l’opportunità di farsi conoscere al grande pubblico, ma la musica fa parte di lui da quando aveva almeno sei anni. Ha cominciato a studiare canto prestissimo, in seguito si è approcciato al pianoforte e infine al Beatbox da autodidatta. Durante la sua adolescenza ha fatto esperienza con diverse band, con cui ha avuto l’opportunità di sperimentare differenti generi musicali. Dal Blues al R&B, dal Rock al Soul. Con I Jarvis ha vinto il premio MTV New Generation Award nel 2015. Nel 2018 poi ha scelto di intraprendere la strada da solista, lavorando a brani inediti in italiano. Nel 2019 si è esibito al prestigioso Premio Lunezia. E adesso, con la fine del suo percorso ad Amici, è cominciato un nuovo capitolo della sua vita. Carpe Diem è un album dinamico: si va dalla ballad, al pezzo estivo, quello profondo e personale, dieci brani diversi ma che si completano a vicenda.

Francesco Bertoli presenta il nuovo singolo: “La Mia Città”

“La Mia Città” è il nuovo singolo estratto dall’album, disponibile per la rotazione radiofonica dal 10 aprile. “La Mia Città – ha spiegato Francesco – è un dialogo tra due persone che fanno i conti con la fine del sentimento che le ha unite e a parole esprimono l’amore che c’è stato ma anche tutto quello che non hanno mai avuto il coraggio di dirsi“.

Il videoclip disponibile su Youtube, è stato girato a Montegrotto Terme, tra gli splendidi Colli Euganei. Nella canzone Francesco ricorda il “vento in faccia, le serate in piazza con la musica e la strada percorsa per il mare”. Queste parole, oggi, provocano in noi la nostalgia di tutto ciò che non possiamo vivere e vogliono essere l’augurio di tornare presto alla normalità. Di sentire di nuovo il vento in faccia, di andare al mare e passare serate insieme ai nostri amici ascoltando la musica alla radio.