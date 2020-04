Ilaria Capua ed il virus nei bambini: la virologa lancia un avvertimento

La virologa Ilaria Capua, ospite del programma DiMartedì in onda su La7, ha parlato della circostanza per cui fortunatamente i bambini ad oggi sembrerebbero risparmiati dal virus e della possibilità, però, che tale dato possa mutare.

La pandemia da coronavirus non si arresta. Mentre numerosi Paesi, tra cui l’Italia, si preparano ad una fase di ripartenza post-lockdown alcuni si trovano ancora a dover fronteggiare quello che sarà il picco dei contagi. Mentre gli studi sul vaccino, che al momento sembrano l’unica speranza per debellare il virus, proseguono senza soluzione di continuità, ogni giorno i bollettini sui numeri dell’epidemia riportano dati drammatici. Nel Bel Paese si sta assistendo ad una lenta deflessione della curva epidemica, ma i decessi continuano ad attestarsi sulle 300 unità se non più al giorno.

L’unico dato “positivo”, se così può definirsi, è quello relativo all’ignoto fenomeno per cui i bambini pare siano la categoria di soggetti nei quali il virus non si manifesti in forma aggressiva. Una circostanza di cui la nota virologa Ilaria Capua ha parlato nel corso del suo intervento alla trasmissione DiMartedì, in onda su La7.

Ilaria Capua ed il virus nei bambini: domani potrebbe cambiare il trend

I bambini pare che al momento siano una categoria risparmiata dal virus, o meglio non colpiti in maniera aggressiva, questo quanto affermato nell’incipit del proprio intervento alla trasmissione DiMartedì dalla nota virologa Ilaria Capua. Una circostanza che sin dall’insorgenza dei primi casi di Covid-19 ha destato l’attenzione degli esperti.

Ed infatti, come riferito dalla direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’ Università della Florida, è un fenomeno alquanto singolare che un virus sconosciuto non attacchi una determinata categoria. Per l’esperta, di tale circostanza bisogna solo ringraziare il caso o Madre Natura. Di norma nei più piccoli, il virus se colpisce lo fa in sordina senza presentare sintomi gravi. Eccezion fatta, ovviamente, precisa la virologa nei più piccoli che presentano altre patologie i quali sono esposti al rischio che il Covid-19 si manifesti in una forma più aggressiva.

Tale particolare modus agendi del virus di non aggredire i bambini, però, non deve far accomodare gli esperti, aggiunge la dottoressa Capua intervistata da Giovanni Floris. È possibile che “domani” possa verificarsi una netta inversione ed i bambini diventino vittime. Un’eventualità a cui non bisogna farsi trovare impreparati ribatte la virologa: “Non possiamo escludere che domani i bambini potrebbero diventare vittime di questa malattia, anzi credo che bisognerà farsi trovare preparati“.

La dottoressa Ilaria Capua fu una delle prime che, dopo i primi casi di Wuhan in Cina, alzò il livello d’allerta in Italia, invitando le aziende anzitempo a munirsi di tutti gli strumenti necessari per consentire ai propri dipendenti di lavorare da remoto.