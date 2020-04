Jasmine Carrisi preoccupa i fans durante una diretta: “sto morendo”. Problemi per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso a causa dell’allenamento.

Fans preoccupati per Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è sempre più seguita sui social e, in quarantena, trascorre le sue giornate non trascurando l’allenamento. Bellissima e con un fisico snello e asciutto, Jasmine non trascura il movimento in quarantena. Nelle scorse ore, così, come fa sapere il portale Chenews, ha regalato ai followers una diretta che, tuttavia, ha dovuto interrompere a causa della fatica.

Jasmine Carrisi sfinita per l’allenamento: fans preoccupati

Jasmine Carrisi, pur essendo bellissima e avendo un fisico stupendo grazie a madre natura, cerca di mantenersi in forma allenandosi con regolarità. Nelle scorse ore, però, si è sottoposta ad un allenamento più duro del solito al punto che, sfinita, ha dovuto interrompere la diretta scatenando la preoccupazione dei followers.

“Sto morendo”, ha detto la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che, recentemente, hanno annunciato di essere tornati ufficialmente insieme. Sempre più bella, Jasmine ha anche una grande passione per la musica. La giovane, inoltre, è anche apparsa spesso in televisione ricevendo un grosso seguito. Tuttavia, pur essendo molto giovane, riceve anche tantissime critiche. In molti, ad esempio, la accusano di essersi rifatta.

Alle critiche, Jasmine ha risposto ai microfoni di Vieni da me. «Ora non mi importa più delle critiche. Forse si sentono inferiori, mi dicono che sono ‘rifatta’ e che sono ‘figlia di papà’. Mi interessa solo il giudizio di poche persone», ha detto la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che si gode l’affetto delle persone che la amano.