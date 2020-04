L’importante decisione: Msc Crociere estende il fermo operativo della flotta fino al 10 luglio: prenotazioni tra 11/7 e 30/9

E’ tempo di guardare all’alta stagione lavorativa per coloro che investono nel turismo. E’ chiaro che questi sono i tempi giusti per muoversi e programmare quello che sarà. Tra gli operatori che si affannano a capire che futuro li aspetta, c’è chi ha già preso decisioni chiare. Msc Crociere estende il fermo operativo della flotta fino al 10 luglio. Sarà possibile, al momento, effettuare le prenotazioni per le crociere con periodo di riferimento che dal 11 luglio al 30 settembre 2020. Il precedente fermo risaliva al 29 maggio. La compagnia ha poi scelto la sua politica in merito ai rimborsi di coloro i quali avevano già pagato la propria crociera. La compagnia offrirà a tutti gli ospiti interessati da questa decisione un voucher denominato“Future Cruise Credit”. In questo modo i clienti avranno l’opportunità di trasferire l’intero importo pagato per la crociera cancellata a una crociera futura.

Msc, l’importante decisione: ecco i benefit per chi ha perso la crociera

I benefit non sono finiti per i clienti Msc. Coloro che si sono visti cancellare il viaggio potranno scegliere una nave qualsiasi e addirittura qualsiasi itinerario entro la fine del 2021. Inoltre, i crocieristi riceveranno anche un ulteriore credito da spendere a bordo. L’importo sarà compreso tra i 100 e 400 euro per cabina. Questo credito varierà in funzione della durata della crociera inizialmente prenotata.

Infine, A tutti i passeggeri che hanno prenotato una crociera tra l’11 luglio e il 30 settembre, la Compagnia applicherà il suo “Flexible Cruise Programme”. Questo consente a coloro che hanno prenotato una crociera, di riprogrammare il proprio itinerario scegliendo una nuova data di partenza entro il 31 dicembre 2021.