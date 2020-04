La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornati i dati al 29 aprile

Il Dipartimento della Protezione Civile nel pomeriggio ha aggiornato il bollettino e la mappa regione per regione dell’epidemia da coronavirus in Italia.

Dati ancora in calo quelli in merito all’epidemia da coronavirus nel nostro Paese che si prepara alla Fase 2 dell’emergenza, il cui inizio è stato fissato dal Governo al prossimo 4 maggio. Oggi, come evidenziano i dati pubblicati sul sito della Protezione Civile, si sono registrati nuovi decrementi sia per quanto riguarda i soggetti attualmente positivi, sia per i pazienti ricoverati nelle terapie intensive. A questi dati si affianca anche un incremento dei guariti che hanno superato i 71mila. Purtroppo salgono ancora i morti, anche se l’incremento, da giorni, è inferiore rispetto a quelli registratisi nelle scorse settimane, quando si sono superati i 500/600 decessi al giorno.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati aggiornati al 29 aprile, ancora in calo le terapie intensive

Stando al bollettino pubblicato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile, i casi di contagio in Italia dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 203.591 con un incremento di 2.086 nelle ultime 24 ore. In calo, invece, come da giorni, i soggetti attualmente positivi: 104.657 in totale, ossia 548 in meno rispetto a ieri. Un nuovo decremento è stato registrato anche per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva scesi a 1.795, 68 in meno di ieri. Secondo il bollettino della Protezione Civile sempre in aumento i guariti dal coronavirus giunti a 71.252 per un totale di 2.311 in più di ieri. Salgono purtroppo i decessi che nel nostro Paese sono ad oggi 27.682, ossia 323 decessi registrati nelle sole ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, mercoledì 29 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 75.134 – 13.679 – 25.333;

– Piemonte – 25.861 – 3.003 – 7.337;

– Emilia Romagna – 25.177 – 3.512 – 9.803;

– Veneto – 17.825 – 1.437 – 8.019;

– Toscana – 9.292 – 827 – 2.802;

– Liguria – 7.889 – 1.152 – 3.161;

– Lazio – 6.545 – 431 – 1.579;

– Marche – 6.210 – 899 – 1.964;

– Campania – 4.410 – 359 – 1.269;

–Trento – 4.069 – 416 – 2.190;

– Puglia – 4.029 – 410 – 692;

– Sicilia – 3.140 – 232 – 763;

– Friuli Venezia Giulia – 3.010 – 285 – 1.498;

– Abruzzo – 2.923 – 315 – 632;

– Bolzano – 2.507 – 274 – 1.388;

– Umbria – 1.391 – 66 – 1.064;

– Sardegna – 1.290 – 116 – 413;

– Valle d’Aosta – 1.124 – 137 – 852;

– Calabria – 1.102 – 86 – 263;

– Basilicata – 366 – 25 –147;

– Molise – 297 – 21 – 83.

Come accaduto ieri, in alcune regioni non vi è stato alcun aumento per quanto riguarda decessi e casi di contagio. Nel dettaglio, nessuna vittima nelle ultime 24 ore in Sicilia, Basilicata e Molise, mentre nessun nuovo caso positivo al Covid-19 solo in quest’ultime due.