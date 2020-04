Naike Rivelli | i consigli da censura su cosa fare nella Fase 2 | FOTO

Al solito, Naike Rivelli è capace di colpire nel segno. Sul suo profilo Instagram la figlia di Ornella Muti parla di Fase 2, a modo suo.

Ed ecco la solita provocazione da parte di Naike Rivelli. Complice un fisico perfetto, da almeno una ragazza con la metà dei suoi anni, la figlia di Ornella Muti concede l’ennesimo scatto irriverente sui social. Ed in particolare sul suo profilo Instagram, che è pieno di immagini realizzate per colpire nel segno. Quasi tutte realizzate facendo bella mostra di quello che è il suo corpo. Stavolta la tematica sulla quale la Rivelli pone un accento (e sé stessa) riguarda la cosiddetta Fase 2, di prossima attuazione. Il giorno designato è il 4 maggio 2020.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo | lei si abbassa sul balcone per la gioia di tutti | FOTO

Naike Rivelli, la Fase 2 dal suo punto di vista

Per tale data, Naike riporta alcuni dei paletti che a suo avviso andrebbero rispettati.

riduzione ad un terzo dei parlamentari;

drastico taglio ai loro compensi;

drastico taglio alle pensioni d’oro;

eliminare i Senatori a vita;

soppressione della reversibilità dei vitalizi agli eredi;

il ricavato investirlo in chi fa impresa e crea occupazione.

Idee chiarissime per Naike, che probabilmente riceverebbe un certo numero di consensi già alla base dei soli punti riportati, qualora dovesse decidere di mettersi in gioco un domani in politica.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara | in posa mentre prende il sole | mai vista così | FOTO

Da tempo alcuni dei punti da lei indicati rappresentano un qualcosa che molte altre persone condividono. Inoltre l’attrice e blogger invita i propri followers a condividere questo messaggio nella maniera più ampia possibile.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale