Dove vive Paolo Bonolis? Il conduttore e la moglie Sonia Bruganelli mostrano le foto di alcune stanze della loro bellissima e lussuosa casa.

Tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, in quarantena, ogni giorno, fanno compagnia ai propri fans attraverso le dirette sui social mostrando così anche parte della casa in cui vivono. Se Barbara D’Urso ha mostrato la sua abitazione in una serie di foto, ci sono altri vip che si limitano a fare dirette sempre dalla stessa stanza per non mostrare troppo. Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo sempre più seguiti sui social c’è sicuramente Paolo Bonolis che, da casa sua, condivide anche le dirette con i colleghi, ma dove vive Paolo Bonolis?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: le foto della splendida casa di Roma

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, con i figli Sildia, Davide e Adele stanno trascorrendo la quarantena nella loro casa di Roma mentre i figli maggiori del conduttore di Avanti un altro, Stefano e Martina, vivono negli Stati Uniti dove si sono sposati di recente, ma com’è la casa della coppia Bonolis-Bruganelli?

Dalle foto pubblicate dalla moglie del conduttore, ma anche dallo stesso Bonolis, la casa rispecchia il gusto moderno e raffinato della coppia. Gli ambienti presentano ogni comfort e il salone, ad esempio, unisce sia un arredamento classico che moderno. Molto grande e spaziosa è la camera da letto che presenta anche il bagno interno. Non mancano, naturalmente, i televisori e tutto ciò che può servire al benessere della coppia e dei figli.