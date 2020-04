Serie A, discussioni e dubbi sulla possibile ripartenza del campionato: ecco l’annuncio in merito del vice ministro della Salute

Tra i temi più discussi del momento, in una Fase 2 che si preannuncia con riaperture molto limitate, c’è quello del campionato di Serie A. Il mondo del calcio vuole provare a ripartire ma per adesso non ha ancora avuto il via libera da parte del governo. Niente allenamenti, nemmeno in forma individuale, dal 4 maggio, si attende l’approvazione del protocollo tecnico e scientifico della Figc per avere la possibilità di rimettersi al lavoro almeno dal 18 maggio. Ma col passare dei giorni, i dubbi su una possibile ripartenza aumentano sempre di più.

Serie A, Sileri scettico: campionato a rischio

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, questa mattina, ha spiegato che vede poche possibilità per il ritorno in campo. Lo stesso ha fatto, nel pomeriggio, Pierpaolo Sileri. Il vice ministro della Salute è intervenuto a ‘Radio Uno’, nella trasmissione ‘Un giorno da pecora’, per parlare di vari temi.

Riferendosi al calcio, ha spiegato: “Nell’interesse dei calciatori, io credo che il ritorno in campo per disputare una partita sia abbastanza inverosimile. Il calcio non è il tennis, non è un Gran Premio di Formula 1. C’è contatto fisico e c’è rischio di contagio. Mi preoccupo seriamente per la salute degli atleti”. Un altro parere, dunque, piuttosto negativo. Diminuiscono le speranze dei tifosi di vedere concludersi l’attuale campionato.