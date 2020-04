Viky Varga, lady Pellè scatenata: super lato B – FOTO

Viky Varga, splendida fidanzata di Graziano Pellè, è sempre al top su Instagram: la modella mette in mostra un fisico da urlo

Tra le celebrità più apprezzate su Instagram, si può annoverare senza dubbio anche Viky Varga. La splendida fotomodella ungherese è piuttosto nota agli appassionati di calcio per essere da tempo la fidanzata di Graziano Pellè, ex centravanti della Nazionale. I due stanno insieme addirittura dal 2012, una relazione felice per l’attaccante con la coppia che condivide spesso momenti di vita insieme.

Viky Varga, forme da favola

Viky ama anche tenersi molto attiva dal punto di vista fisico, curando le sue forme com’è giusto che sia. In questi giorni, come diverse altre personalità del mondo dello spettacolo, ha avviato la condivisione su Instagram dei propri momenti di allenamento con i suoi followers. In molti la seguono per vederla all’opera, e guardando la foto che vi proponiamo adesso potrete capire perché.

Il completino molto attillato di Viky parla decisamente da solo. Risalta in particolare un lato B che i fan più affezionati conoscono bene, essendo protagonista di diversi scatti della bella ungherese. ‘Motiviamoci a vicenda’, scrive lei nella didascalia. Riteniamo che sia una motivazione più che sufficiente per darsi da fare e farsi trovare in forma alla fine del lockdown…