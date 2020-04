Una donna finisce in coma per via di quanto sta succedendo negli ultimi due mesi, e sogna il marito. È un’altra vicenda toccante da virus Italia.

Una storia ai limiti dell’incredibile e che è accaduta in piena emergenza del virus in Italia si è verificata in Veneto. Riguarda una famiglia ed in particolare marito e moglie. La donna era finita in coma a causa della malattia che ha finito con il bloccare il mondo intero. Ma in sogno le è apparso il marito che le aveva chiesto di tornare indietro.

Però poi lui è morto proprio a causa della malattia, che ha colpito la regione in maniera virulenta in particolar modo fino a marzo, prima di conoscere un miglioramento. Con la situazione che resta comunque ben lontana dal trovare una via di uscita. E quindi il marito della donna in coma se n’è andato, ucciso dal virus. Poi lei si è risvegliata. Il fatto è accaduto ad Arre, piccolo centro di appena 2mila abitanti situato in provincia di Padova.

Virus Italia, la vicenda quasi soprannaturale che lega marito e moglie

La signora Rita Manfrin descrive questo suo sogno al giornale locale ‘Il Mattino’ con dovizia di particolari. Il marito è morto un mese fa, il 25 marzo, proprio mentre lei veniva ricoverata in codice rosso in ospedale. “Ricordo benissimo mio marito Antonio che mi donava i suoi organi. Poi ho visto una luce intensa e ho sentito la voce di un uomo, che penso fosse proprio la sua. Mi diceva di fermarmi e di fare tre passi indietro”.

Anche la signora Rita ha dovuto fare i conti con il Covid-19. Ora però sta bene e ha ritrovato la figlia Marika, di 26 anni. L’epidemia ha fatto 1344 morti in totale, con 8860 contagi e 7375 persone guarite.