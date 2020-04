La convinzione dei medici cinesi sul virus che sta flagellando il mondo è davvero preoccupante. Non si può paragonare alla Sars e da Pechino spiegano anche il perché

Il Covid-19 sta flagellando il mondo intero e la frenata ancora sembra lontana. Certo la situazione sta migliorando in diverse parti del mondo tra cui l’Italia ma è ancora troppo presto per parlare di via d’uscita. Molti sono gli interrogativi che rimangono e sui quali gli studiosi stanno cercando di dare delle risposte.

Ma il coronavirus oltre ad essere subdolo è ancora troppo poco conosciuto e non si riescono a fare delle previsioni efficaci ed efficienti. Tra i vari interrogativi quello per il quale si cerca di capire se il caldo può frenare o meno la frenata del virus. Secondo alcuni no. Dovremmo convivere a lungo dunque con il Covid-19 che ha già rivoluzionato totalmente la nostra vita?

Secondo alcuni medici cinesi sì perché il coronavirus non verrà mai eliminato del tutto.

Virus, per i medici cinesi “tornerà ogni anno”

Dovremmo imparare a convivere con il coronavirus secondo i medici cinesi. Per loro, infatti, difficilmente il Covid-19 scomparirà come è avvenuto con la Sars nel 2003. In un briefing tenutosi a Pechino il gruppo di ricerca ha comunicato questo agghiacciante riscontro. A parlare sono gli scienziati dell’Istituto di Biologia patogena dell’Accademia cinese delle scienze mediche.

Secondo gli studi in atto il coronavirus non scomparirà presto, ma non solo. Secondo i ricercatori si ripresenterà ogni anno come una influenza stagionale. Una presenza intermittente per la quale si dovrà stare costantemente in agguato. La rivelazione del gruppo di scienziati dell’Istituto di Biologia patogena dell’Accademia cinese delle scienze mediche è alquanto preoccupante.

Ma il motivo per cui il Covid-19 non scomparirà? Presto detto secondo gli scienziati. “La difficoltà principale di questo ceppo riguarda i portatori sani, o asintomatici, che rendono estremamente arduo individuare e contenere la diffusione del virus” hanno spiegato nel briefing di Pechino.

La grossa differenza tra il coronavirus e la Sars sta nel fatto che, 17 anni fa, quando le persone si ammalavano gravemente era facile individuarle e contenere il focolaio. Con il Covid-19 purtroppo tutto questo non è ancora possibile.