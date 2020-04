Aerei, una simulazione ha dimostrato come con un solo starnuto si possano infettare tutti i passeggeri di una cabina.

Il settore aereo è sicuramente tra i più colpiti dal virus: numerosi voli sono stati cancellati e tantissime compagnie hanno deciso di chiudere i battenti fino a prossime disposizioni. La paura del contagio limiterà i viaggi delle persone: in un posto chiuso come le cabine, la gente teme la presenza di contagiati. Un video pubblicato qualche tempo fa ha chiarito cosa accade starnutendo. Gli esperti della Faa Center of Excellence della Pardue University hanno curato il video raffigurando gli effetti di uno starnuto.

Virus, un video mostra gli effetti di uno starnuto

Gli esperti della Faa Center of Excellence hanno creato un video per rappresentare gli effetti di uno starnuto su un aereo. L’obiettivo è stato quello di dimostrare la propagazione del virus a bordo del vettore. Il video è da brividi: starnutendo senza la mano davanti al volto le particelle si spargono all’interno dell’aereo, rischiando di contagiare non solo i vicini di posto ma l’intero equipaggio. Il sistema di ventilazione degli aerei facilita maggiormente il “compito” dei virus come influenza e come corona. Le compagnie dovrebbero studiare anche dei sistemi per riciclare l’aria a bordo favorendo la fuoriuscita dei virus. Per limitare la diffusione, è buona pratica quella di coprirsi il naso e la bocca per poi lavarsi le mani. L’igiene personale è di fondamentale importanza per evitare il propagarsi dei virus.

Questo discorso si può tranquillamente estendere a luoghi chiusi come uffici e altri mezzi di trasporto come autobus e tram.