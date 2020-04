È sempre bellissima Anna Falchi, e lei ci dà la dimostrazione di quanto eterno sia il fascino che la contraddistingue con alcuni scatti su Instagram.

Passano gli anni ma la bellezza di Anna Falchi resta. L’attrice romana, finlandese per parte di madre, dà un saggio della avvenenza che la contraddistingue da sempre mostrandosi in degli scatti decisamente conturbanti.

Eccocela in calze autoreggenti che danno alle sue ancora fantastiche gambe una parvenza estremamente sensuale e ce la rendono più desiderabile che mai. La foto era stata realizzata in occasione della Giornata Internazionale del Libro. Certo è che in nessuno penserebbe ad un faccia a faccia letterario se Anna si trovasse in tale mise a qualche centimetro di distanza.

Anna Falchi, una bellezza senta tempo

Non c’è nient’altro da dire: lei è sempre bellissima, anche a 48 anni. E pochi giorni fa lei si è fatta vedere anche con solo l’accappatoio addosso. Invece ora ha scritto: “Sola soletta nella mia stanzetta …baci a tutti i miei followers”.

