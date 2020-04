Lite alla Camera, protagonista Giuseppe Conte: seduta sospesa per alcuni istanti – DIRETTA

Prima che il Premier Giuseppe Conte potesse prendere la parola è stato tacciato dall’opposizione di non indossare la mascherina: urla sedate dall’intervento del Presidente Roberto Fico.

Diretta dell'informativa urgente in Aula del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche Gepostet von Camera dei deputati am Donnerstag, 30. April 2020

Il discorso del premier Giuseppe Conte non si è aperto con i migliori auspici. Non appena presa la parola, il Presidente del Consiglio è stato veementemente attaccato dall’opposizione che lo ha tacciato di non indossare la mascherina. Un attacco trasformatosi immediatamente in bagarre, sedata dal presidente della Camera Roberto Fico, il quale ha spiegato il protocollo adottato.

Chiunque volesse parlare, tra i deputati, senza mascherina può farlo scendendo nell’emiciclo. La zona antistante la posizione del Presidente. I membri del Governo potranno farlo dalla loro postazione perché tra un posto ed un altro intercorre debita distanza e perché i suoi membri non possono dare le spalle all’emiciclo.

Una diatriba che ha condotto alla breve sospensione della seduta, ripresa poi dopo pochi attimi, perchè il gruppo dell’opposizione nonostante il chiarimento ha ripreso “la protesta”.

Bagarre alla Camera, Conte è senza mascherine: ma è il protocollo adottato

Il Presidente della Camera Roberto Fico è intervenuto immediatamente per sedare la protesta proveniente dai banchi dell’opposizione. Ha spiegato, infatti, che di accordo con i Questori si è giunti a definire le misure di sicurezza durante le sedute Parlamentari. “Colleghi, abbiamo già ieri nella conferenza dei capi gruppo cercato di regolamentare il parlare con mascherina o senza. Abbiamo organizzato una postazione nell’emiciclo per parlare senza mascherina in modo da garantire il rispetto delle distanze. Ora, il Governo non può dare le spalle all’emiciclo quando effettua interventi, pertanto rispettando le distanze dalla sue poltrone, non sussiste il problema“. L’intervento però non è risultato sufficiente, perchè l’opposizione ha proseguito nella sua protesta. Il Presidente della Camera si è, dunque, visto costretto a sospendere per alcuni minuti la seduta, considerato che un deputato ha insistito nel non voler indossare la mascherina.

In ripresa, dopo aver sedato gli animi, ha preso la parola il Presidente Giuseppe Conte che ha voluto precisare di essersi ben informato circa le misure di sicurezza adottate per poter parlare senza indossare la mascherina. Tant’è ha aggiunto che i Ministri si sarebbero allontanati quando aveva preso la parola.