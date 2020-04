Barbara D’Urso pubblica una foto in cui sorride mentre stringe dei fiori ricevuti: “con le rose la giornata non piò che iniziare meglio”. Chi è il mittente?

Omaggio floreale per Barbara D’Urso che su Instagram mostra le rose ricevute annunciando di aver cominciato nel migliore dei modi la giornata. I fans, tuttavia, si chiedeono: chi è il mittente dell’omaggio floreale? Sarà un corteggiatore misterioso o la conduttrice ha finalmente trovato un fidanzato?

“Con le rose e con il sole, la giornata non può iniziare meglio 🌹🌹🌹 A dopo”, ha scritto la D’Urso sotto la foto che vedete qui in alto. Non si sa, dunque, chi sia il mittente dell’omaggio florale. La conduttrice, tuttavia, anche nella puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 29 aprile, ha ribadito di essere single e di non avere un fidanzato.

La conduttrice lo ha ribadito parlando delle regole della Fase 2 che permettono gli spostamenti per andare a trovare i congiunti tra i quali ci sono anche gli affetti stabili ovvero fidanzati e amici. La stessa Barbara, inoltre, ha svelato che festeggerà il compleanno da sola. Chi è, dunque, la persona che ha regalato le rose alla conduttrice di canale 5?

I fiori, dunque, saranno un regalo dei figli che la D’Urso non vede da due mesi e che non vede l’ora di riabbracciare? I fans, tuttavia, ipotizzano che il mittente dell’omaggio floreale possa essere anche un’altra persona.

I fans, infatti, pensano a Cristiano Malgioglio. Tra il paroliere e la conduttrice c’è un rapporto d’amicizia profonda. I due, negli scorsi giorni, hanno anche regalato una divertente diretta ai followers su Instagram. Malgioglio, dunque, avrà deciso di omaggiare l’amica Barbara con delle splendide rose? Il mistero resta, ma non è esclusa la possibilità che sia stata la stessa Barbara a coccolarsi un po’ con i fiori.