Cecilia Rodriguez ha pubblicato una foto per mostrare ai suoi fan quello che ha definito il suo nuovo amore.

Cecilia Rodriguez è la sorella di Belen. La bella trentenne ha un grosso seguito sui social: il suo account Instagram è seguito da ben 4,1 milioni di persone. La ragazza ama condividere i suoi scatti, alcuni dei quali molto provocanti. Qualche giorno fa, infatti, la nativa di Pilar ha condiviso con i fan uno scatto senza maglia e con il lato B in primo piano. Al momento Cecilia è legata sentimentalmente a Ingazio Moser. L’argentina spesso condivide anche foto con il suo fidanzato. Qualche ora fa, tuttavia, la Rodriguez ha mostrato a tutti i suoi fan il suo nuovo amore. La foto è alquanto tenera e strappa un sorriso a tutti.

Instagram, lo scatto di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha pubblicato su Instagram una foto in cui rivela il suo nuovo amore: “Coccolo Tom, il mio nuovo amore”, la didascalia che accompagna lo scatto con il suo bellissimo cane. La foto è molto bella e artistica e anche il cane appare in tutto il suo splendore. Ignazio quindi non ha motivi di preoccuparsi dal momento che “il nuovo amore” della sua compagna è un cane. La modella, sul noto social network, ha citato anche Aspi, l’altro cucciolo.

La sorella minore di Belen si trova al momento a Trento in quarantena con il suo compagno Ignazio Moser.