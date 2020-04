Checco Zalone ha pubblicato il video della sua nuova canzone in cui tratta il tema del coronavirus: il comico pugliese non delude mai.

Checco Zalone è uno dei comici più amati dagli italiani. Il nativo di Bari ha conquistato il pubblico con le sue parodie durante le serate di Zelig e attraverso i suoi grandi film. A gennaio è uscito nelle sale Tolo Tolo, suo quinto film ma primo da regista. Nella giornata odierna Zalone ha pubblicato sui social il video della sua ultima canzone chiamata “L’immunità di gregge”. Nel suo brano il comico pugliese ironizza sul coronavirus e sul lockdown. Gli italiani, infatti, negli ultimi due mesi sono stati costretti ad una lunghissima quarantena per contenere la diffusione del covid-19. Il governo ha utilizzato misure molto stringenti e si può uscire di casa solo per motivi urgenti, per motivi di salute e per motivi di lavoro utilizzando un’autodichiarazione.

La canzone di Checco Zalone sul coronavirus

Zalone ha pubblicato un video di una sua nuova canzone in cui ironizza sul coronavirus. Il comico mette in scena una coppia che, divisa dalle misure restrittive anti contagio, cerca in tutti i modi di aggirare i decreti compilando in modo divertente le certificazioni. Il video è diventato subito virale e ha entusiasmato e divertito tutti i suoi fan. Protagonista del filmato, insieme al barese, la splendida Virginia Raffaele. “L’immunità di gregge” – così denominato il brano – è un capolavoro, capace di strappare un sorriso in un momento così complicato trattando comunque tematiche alquanto complesse (anche di natura politica).

Checco Zalone nel filmato della sua nuova canzone ha onorato Domenico Modugno con dei baffi, giacca e farfallino.