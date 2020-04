Il dramma di ivan Cottini, ballerino afflitto dalla sclerosi multipla: “sono stato lasciato dalla mia compagna. Mia figlia mi ha salvato”.

Ivan Cottini, ballerino afflitto dalla sclerosi multipla, ai microfoni di Storie Italiane, racconta il dramma che sta vivendo. Durante un collegamento con la trasmissione di Eleonora Daniele, infatti, ha svelato di essere stato lasciato dalla compagna e di aver trovato nella figlia Viola la forza per reagire e non lasciarsi andare.

Ivan Cottini: “la mia compagna mi ha lasciato, se non avessi avuto mia figlia mi sarei lasciato andare”

“Sinceramente se non avessi avuto mia figlia Viola in questo isolamento, un affetto vicino nel quale rifugiarmi e trarre forza, mi sarei lasciato andare”, ha raccontato Ivan Cottini a Storie Italiane.

“Dopo Sanremo sono diventato un papà separato. Non è facile per me parlarne ma mi ha lasciato. Quando le storie finiscono purtroppo le colpe sono sempre di entrambi, solo che la cosa è arrivata tutta così veloce, subito con la quarantena e ho avuto poco spazio di manovra. Per me è stato davvero doloroso“, ha aggiunto il ballerino parlando con Eleonora Daniele.

A dargli forza è la figlia Asia a cui dedica tutte le sue energie: “Mi dà tantissima forza, non immagini i casini che combiniamo assieme alla nonna. Mia figlia mi ha salvato per la seconda volta. Guardiamo i cartoni insieme e proviamo a ballare, tutto tra una terapia e l’altra per la mia malattia. L’importante è saper ripartire anche se ci vorrà tempo… Lo devo fare per Viola”, ha concluso emozionando il pubblico della trasmissione di Raiuno.