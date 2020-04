La soprano Katia Ricciarelli tradita: ne ha parlato lei stessa rispondendo ad una precisa domanda in merito alla fine del suo amore.

La rottura fra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, avvenuta ormai diversi anni fa, venne accolta con una generale tristezza dall’opinione pubblica. Infatti tutti quanti li hanno sempre reputati perfetti l’uno per l’altra.

LEGGI ANCHE –> Gigi D’Alessio | lui e Nino D’Angelo colpiti da un tremendo lutto | FOTO

Il loro amore iniziò nel 1986, dopo che lei uscì fuori da una relazione durata 13 anni con il tenore spagnolo Josè Carreras. Poi però anche Katia e Pippo si sono detti addio. Avvenne nel 2004 con la separazione, alla quale fece seguito il divorzio nel 2007. Nel corso di una intervista concessa un pò di tempo fa al ‘Quotidiano Nazionale’, Katia Ricciarelli svela cosa ha portato al naufragare del matrimonio suo e dello storico presentatore televisivo della Rai.

LEGGI ANCHE –> Stefano De Martino | via da Milano | “Torno a Napoli” | Belen è sola

Katia Ricciarelli tradita: “Chi lo ha fatto non mi meritava”

Parole rilasciate anche durante una sua ospitata in questa stagione tv al programma ‘Vieni da Me’, condotto da Caterina Balivo. A precisa domanda: “Oggi risposeresti Baudo?”, lei aveva risposto così. “Difficile dirlo. Quando una storia d’amore finisce, esprimersi su di un quesito come questo è complicato. Ma direi di si. Lo risposerei, perché comunque quelli vissuti sono stati 18 anni insieme molto belli. Di momenti felici l’uno accanto all’altra ne abbiamo avuti”. Ecco poi un’altra scottante domanda. “Katia, sei mai stata tradita da qualcuno?”.

LEGGI ANCHE –> D’Alessio e Anna Tatangelo: svelato il motivo della rottura

“Si – ha risposto lei – e non avrei mai pensato che potesse succedermi. Ma chi mi ha tradita evidentemente non mi meritava. Anche se io ero sicura di non essermi mai trovata in una situazione del genere”.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale