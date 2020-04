La mappa regione per regione dell’epidemia: i dati al 30 aprile

Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, dopo la conferenza stampa del giovedì, è stata nel pubblicata la mappa regione per regione dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

Nella sede della Protezione Civile, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha tenuto l’ultima conferenza stampa per aggiornare il bilancio dell’epidemia da coronavirus nel nostro Paese. Dai dati emergono nuovi decrementi sia per quanto riguarda i soggetti attualmente positivi al virus sia per i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Salgono, invece, purtroppo i decessi, il cui bilancio ha quasi raggiunto la soglia dei 28mila. Aumentano anche i soggetti guariti, dato che fa ben sperare in vista della Fase 2 dell’emergenza, il cui inizio è stato fissato al prossimo 4 maggio.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati aggiornati al 29 aprile, oltre 3mila soggetti attualmente positivi in meno

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa, l’ultima dell’emergenza, ha reso noto il bilancio aggiornato ad oggi dell’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia. Stando ai dati della Protezione Civile, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono giunti a 205.463, con un incremento di 1.872 rispetto a ieri. Sono, invece, scesi, come ormai accade da giorni, i soggetti attualmente positivi: 101.751 in totale e 3.106 in meno di ieri, il decremento più basso mai registrato. Altro dato positivo che emerge dal bollettino è quello in merito alle terapie intensive i cui pazienti continuano ad essere in calo, alleggerendo la pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi sono nel dettaglio 1.694, con un decremento di 101 unità rispetto a ieri.

Nel bollettino sono stati resi noti, come di consueto, i soggetti guariti che ad oggi sono 75.945, con un aumento di 4.693 rispetto a ieri. Sono stati registrati 285 decessi nelle sole ultime 24 ore che portano il bilancio totale a 27.967 vittime dall’inizio dell’emergenza.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, giovedì 30 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 75.732 – 13.772 – 25.749;

– Piemonte – 26.289 – 3.066 – 7.730;

– Emilia Romagna – 25.436 – 3.551 – 12.322;

– Veneto – 17.960– 1.459 – 8.354;

– Toscana – 9.352 – 842 – 2.926;

– Liguria – 7.993 – 1.167 – 3.275;

– Lazio – 6.616 – 441 – 1.707;

– Marche – 6.247 – 906 – 2.131;

– Campania – 4.423 – 359 – 1.291;

–Trento – 4.116 – 418 – 2.328;

– Puglia – 4.072 – 415 – 708;

– Sicilia – 3.166 – 235 – 774;

– Friuli Venezia Giulia – 3.025 – 289 – 1.566;

– Abruzzo – 2.930 – 320 – 695;

– Bolzano – 2.518 – 275 – 1.441;

– Umbria – 1.392 – 67 – 1.092;

– Sardegna – 1.295 – 116 – 435;

– Valle d’Aosta – 1.128 – 137 – 902;

– Calabria – 1.108 – 86 – 282;

– Basilicata – 367 – 25 –150;

– Molise – 298 – 21 – 87.

Nessuna vittima nelle ultime 24 ore, stando ai dati della mappa della Protezione Civile, in Campania, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata e Molise.