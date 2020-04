Martina Stella da urlo: “Voi come lo immaginate?” – FOTO

Martina Stella torna a far sognare i suoi followers su Instagram: scatto super sensuale dell’attrice che ritroviamo ancora in gran forma

A 36 anni, mantiene la sua bellezza fresca e giovanile di un tempo. Parliamo di Martina Stella, l’attrice che fa ancora sognare i suoi fan con i suoi post su Instagram. In questo periodo, risulta molto attiva sul suo profilo, cercando di dare un incoraggiamento a tutti quelli che la seguono. Il prolungarsi della quarantena è psicologicamente pesante, lei cerca di trasmettere sempre messaggi positivi. Mostrandosi oltretutto in splendida forma.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emily Ratajkowski, il bikini è davvero esplosivo – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Falchi, autoreggenti e accappatoio per stendere i fans – FOTO

Martina Stella, fantastica e sensuale su Instagram

Guardare per credere, le numerose foto postate sul profilo ci mostrano come Martina sia più splendente che mai. Scatti in cui traspare tutta la sua sensualità, nonostante sia diventata da poco tempo mamma della piccola Ginevra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Canalis in bikini sui social, i fan in tilt – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elettra Lamborghini abbassa i pantaloni, il web impazzisce – FOTO

La cura di se stessa e della propria salute fisica e psichica rimane un caposaldo incrollabile, come lei stessa spiega nella didascalia. “Durante la giornata riesco sempre a ritagliare del tempo per il mio benessere, necessario per riprendere nuove energie – scrive – Con pazienza e speranza continuiamo a resistere per un nuovo futuro. Voi come lo immaginate il prossimo futuro?”.