Netflix sta preparando una nuova serie realizzata da casa che si chiamerà “Social Distance” e tratterà della realtà che stiamo vivendo della pandemia.

Netflix sta creando una serie tv, interamente fatta da casa, nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre restrizioni. Si chiamerà ‘Social Distance‘ ed è una nuova serie, i cui produttori sono gli stessi della famosa ‘Orange is the New Black‘, che si concentra sul momento drammatico che l’intero mondo sta vivendo a causa della pandemia del Covid-19. Come spiegano i produttori, “la serie si concentrerà sulla nuova, bizzarra, sconcertante realtà che tutti stiamo vivendo”. I produttori di ‘Social Distance’ sono fieri del lavoro che stanno facendo: “Siamo entusiasti all’idea di essere riusciti a trovare una connessione pur stando tutti a distanza nelle proprie case. Siamo stati ispirati a creare una serie che racconti le storie di questo momento storico assurdo che stiamo vivendo: le storie uniche, personali e profondamente umane che illustrano come viviamo separati ma insieme”.

Gli attori di ‘Social Distance’ si filmeranno da casa

Come già accennato, i produttori di ‘Social Distance’ saranno gli stessi di ‘Orange is the New Black’, la fortunata serie tv vincitrice di molti premi, che fanno sapere che: “ci siamo sfidati a fare qualcosa di nuovo: creare e produrre virtualmente in modo che il nostro cast e tutto lo staff che lavora al progetto possano rimanere al sicuro dal contagio”.

Il regista Diego Velasco gestirà infatti la produzione comodamente dal suo salotto, così anche lo showrunner Hilary Weisman Graham. Per quanto riguarda il cast, gli attori si filmeranno da casa.