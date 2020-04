Che splendore Sabrina Salerno, che è capace di allietare la quarantena di tutti con la sua elegante bellezza. In qualunque veste, lei è una meraviglia.

Inutile negarlo, chiunque tra noi vorrebbe avere una donna come Sabrina Salerno in casa. La cantante ligure, di base in Veneto da parecchio tempo (vive in una bellissima ma sobria villa con il marito ed il figlio) si mostra in tenuta casual proprio mentre è nella sua dimora, in cucina, probabilmente intenta a fare qualche pulizia.

E questo è uno scatto che differisce dai tanti altri che la 53enne originaria di Genova è solita pubblicare. Infatti la vediamo spesso anche in abiti succinti se non proprio con dell’intimo od un costume da bagno indosso. Insomma, c’è modo e modo di ammirarla in vesti molto sensuali.

Sabrina Salerno, bellissima anche in versione casalinga

Visualizza questo post su Instagram Home sweet home…🤯🛸🤯… Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 29 Apr 2020 alle ore 9:00 PDT

Ma anche così, con jeans e top indosso, la Salerno incanta e si rende estremamente desiderabile. “Home sweet home”, scrive lei, che per questa fotografia ha racimolato oltre 33mila ‘mi piace’ e più di 800 commenti. Niente da dire, è sempre più bella.

