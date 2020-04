Serie A, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte contesta l’operato del ministro dello sport Vincenzo Spadafora nella gestione della ripresa del calcio

Proseguono le discussioni sull’avvio della Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Al momento, le ripartenze sono state limitate soltanto a determinate attività produttive. Non è ancora arrivato il via libera per settori come quelli degli sport di squadra e principalmente del calcio. Per il 4 maggio, non saranno possibili nemmeno gli allenamenti dei calciatori in forma individuale. Il protocollo presentato dal comitato tecnico e scientifico della Figc non ha ricevuto l’approvazione, da capire cosa succederà una volta presentate le modifiche. L’obiettivo è cercare di ottenere il pass per tornare ad allenarsi dal 18 maggio e, magari, riavviare il campionato di Serie A poco prima della metà di giugno per concludere la stagione entro i primi di agosto.

Serie A, dubbi sulla ripresa: Conte all’attacco di Spadafora

Una situazione piuttosto intricata con pareri, da più parti, contrastanti. C’è chi vorrebbe riprendere, per un discorso non soltanto economico ma anche psicologico, per l’impatto che potrebbe avere sul paese, e chi ritiene che non ci siano le condizioni di sicurezza per gli atleti e che i rischi sarebbero troppi.

Tra coloro che sembrano orientati al no alla ripresa, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Il quale, però, starebbe subendo, per il suo operato le critiche addirittura da parte del primo ministro Giuseppe Conte. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ infatti il premier sarebbe insoddisfatto, ritenendo che Spadafora abbia un atteggiamento troppo negativo sulla questione. Lo stesso Conte, in conferenza stampa, aveva infatti auspicato la ripresa a partire almeno dal 18 maggio.