Avete mai visto la casa di Tina Cipollari? La bionda opinionista di Uomini e Donne, mamma di tre maschi, condivide sui social le immagini, eccole.

Dove vive Tina Cipollari? Com’è la casa della bionda opinionista di Uomini e Donne che, ogni giorno, regala i suoi divertenti siparietti con Gemma Galgani al pubblico di canale 5? A svelare i dettagli della sua dimora è la stessa Tina che, sempre più presente sui social, condivide spesso foto e video in cui mostra alcuni ambienti della casa in cui vive con i figli.

Tina Cipollari: ecco la casa in cui vive la bionda opinionista

Tina Cipollari è da anni l’opinionista di Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi, Tina ha cominciato a muovere i primi passi in televisione come tronista. Come opinionista, inoltre, la Cipollari, nel programma di Maria De Filippi, ha conosciuto Kikò Nalli, con cui si è poi sposata e ha avuto tre figli. Oggi, il matrimonio è finito e Tina ha ritrovato l’amore con Vincenzo Ferrara. Tina, però, continua a vivere a Roma dove sono nati e cresciuti i tre figli, ma com’è la casa della Cipollari?

Dopo avervi mostrato la casa di Paolo Bonolis e Chiara Biasi, oggi vi mostriamo alcune stanze della casa della Cipollari. La bionda opinionista, infatti, ha mostrato alcuni dettagli della sua casa sui social.

Dopo la fine del matrimonio, Tina e l’ex marito Kikò Nalli si alternavano nella casa coniugale per stare con i figli Matias, Francesco e Gianluca. L’hair stylist, poi, ha trovato casa, ma com’è la dimora della Cipollari? Ecco alcune foto.

Visualizza questo post su Instagram Ogni tanto mi concedo un po’ di relax ❤️🌹🏠 #me Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal) in data: 20 Set 2019 alle ore 11:50 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🎄🎉🎊🎅🏻 Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal) in data: 24 Dic 2018 alle ore 12:49 PST

Visualizza questo post su Instagram Piccole pesti crescono ❤️❤️❤️ Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal) in data: 21 Ago 2017 alle ore 11:23 PDT

La casa di Tina riflette il suo stile? Vi piace la casa in cui la Cipollari trascorre il suo tempo quando non è nello studio di Uomini e Donne?