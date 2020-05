Alessia Marcuzzi continua a postare foto acqua e sapone. Il suoi fan la adorano per la sua semplicità e spontaneità. Commenti sempre positivi

Continua la maratona delle foto acqua e sapone della bellissima Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha postato un’ultima immagine che la ritrae ancora al naturale, ma questa volta in costume. Chissà forse sta già pensando all’estate? “Mi manchi”, le scrive Mara Venier, la zia degli italiani. “Sei bellissima”, altre parole per lei. Per Alessia solo belle parole.

Alessia Marcuzzi, una donna acqua e sapone

Un paio di giorni fa Alessia Marcuzzi ha lanciato una nuova challenge ai suoi fan: pubblicare foto senza filtri o trucco. Lei stessa ha postato una sua foto al naturale dichiarando: “Io sono la mia luce”. Il web si è scatenato. I suoi fan hanno postato dopo di lei foto al naturale, e la regina dell’Isola dei Famosi non ha tardato a ripostare tra le sue storie quelle che più ha apprezzato. La conduttrice televisiva riesce anche senza trucco a farsi ammirare per la sua bellezza e semplicità. Spettinata, struccata, no filter.

Visualizza questo post su Instagram 💚 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 30 Apr 2020 alle ore 8:57 PDT

Alessia Marcuzzi si rivela per quella che è: una donna semplice e spontanea, sempre sorridente. Il pubblico italiano la adora e la ammira proprio per questo. Da Carabinieri al GF, dall’Isola dei famosi a Temptation Island, e poi Le Iene, la Marcuzzi è riuscita ad entrare nelle case degli italiani senza mai eccedere, quasi in punta di piedi.