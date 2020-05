Una donna del Galles del Nord ha scoperto alla 14esima settimana che il suo feto era affetto da gastroschisi: il piccolo è nato e ora sta bene.

Bellissima storia in arrivo dal Galles del Nord. Jesse è un bambino nato per miracolo; il piccolo doveva essere abortito quando la madre ha scoperto una rara forma di gastroschisi del feto: la donna ha deciso di partorirlo e il bambino sta bene. La gastroschisi è un difetto della parete addominale del feto che determina la fuoriuscita di organi addominali come l’intestino. Il difetto di 2-3 centimetri che permette la fuoriuscita degli organi si forma normalmente a destra dell’ombellico.

Galles del Nord, la storia di Sami Jo Quinn e Luke Robinson

Sami Jo Quinn ha partorito suo figlio definito come “bambino miracolato”. I dottori, infatti, avevano consigliato l’aborto alla quindicesima settimana di gravidanza a causa di una forma molto rara di gastroschisi. I medici erano stati chiari: il piccolo nato avrebbe avuto poche speranze di sopravvivenza (sottolineando anche una probabilità alta di problemi cardiaci). Nonostante gli avvertimenti, Sami e il suo compagno Robinson hanno deciso di portare avanti la gravidanza. Il bimbo è nato e oggi ha 19 settimane. Dopo circa 10 ore dalla nascita, il neonato è stato sottoposto ad un’operazione per correggere la gastroschisi.

Dal 1995 i casi di laparoschisi (altro termine per definire il difetto addominale del feto) sono raddoppiati: molti esperti sono sicuri che la causa è da riscontrare nei fattori ambientali.