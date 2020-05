Gemma Galgani, la dama bianca in una dimora davvero lussuosa

Gemma Galgani, la dama torinese di Uomini e Donne, ha una casa di lusso nel capoluogo piemontese. I suoi fan, appasionati d’amore, la adorano

Tutti la conoscono, la dama bianca di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gemma Galgani, l’avversaria di Tina Cipollari. Nominata dama per i suoi modi gentili e delicati, è amata dal pubblico del programma, appassionato alle storie d’amore. Nonostante partecipi da 10 anni al programma, non ha ancora trovato l’anima gemella che potrebbe farle compagnia nella sua dimora torinese…davvero lussuosa. Le buone maniere, il suo animo nobile e gentile rispecchiano sicuramente la sua provenienza: Torino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Wanda Nara, dalla quarantena annuncia: “Voglio davvero cambiare”

Gemma Galgani e la sua dimora a Torino

Gemma è di Torino ed è lì che ha una casa. Non è un caso se viene chiamata dama bianca, il colore rispecchia perfettamente i suoi gusti. Infatti nella sua dimora il bianco prevale: dalle pareti ai divani. L’arredamento è tra il gusto moderno e antico. L’intera dimora è associata completamente alla sua personalità. La donna, sebbene abbia voglia di compagnia, riesce tranquillamente ad essere indipendente. Ha comprato la casa con i suoi soldi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Gli alimenti che tengono a bada il colesterolo

La ciliegina sulla torta è il giardino. Per una donna come lei non poteva mancare uno spazio in cui dedicarsi alle piante e rilassarsi un po’. Il lusso e l’eleganza predominano l’intera dimora, le stesse qualità che caratterizzano Gemma, la dama bianca che con il suo tono gentile e soave fa innamorare il pubblico di Uomini e Donne. Per Tina la Galgani continuerà ad essere ancora per molto la sua rivale per eccellenza. I suoi fan la adorano e di certo non la lasceranno scappare dal programma.