Kate Middleton, sempre bellissima e impeccabile nel suo stile, avrebbe dei segreti per essere sempre al top ed evitare situazione imbarazzanti.

Kate Middleton, sposata con il Principe William dal 2011, è sempre bellissima, elegante, raffinata e impeccabile. Anche durante le sue tre gravidanza, la Duchessa di Cambridge non ha mai sbagliato un colpo sia nell’abbigliamento che nei suoi atteggiamenti. La moglie del Principe William è così considerata un’icona di stile dalle donne di tutto il mondo, ma come riesce ad essere sempre perfetta? A quanto pare avrebbe dei segreti per evitare situazioni imbarazzanti ed essere sempre impeccabile.

I segreti di Kate Middleton per essere sempre perfetta

A svelare quelli che potrebbero essere i segreti e i trucchi di bellezza e di stile di Kate Middleton è Myka Meier, fondatrice della Beaumont Etiquette Myka che ha osservato lo sguardo e l’atteggiamento della moglie del Principe William giungendo ad un’analisi accurata della mamma di George, Charlotte e Louis.

Secondo l’esperta, ad aiutare la Middleton che non ha mai avuto screzi con la Regina Elisabetta, sarebbe la lingerie contenitiva, i collant invisibile, il reggiseno cucino all’interno degli abiti e una serie di trucchi che la aiuterebbero ad evitare situazioni imbarazzanti e a rappresentare nel migliore dei modi la casa reale nel mondo.

Dopo la decisione di Meghan Markle e del Principe Harry di prendere le distanze dalla casa Reale, le responsabilità della Middleton e del Principe William sono sempre più grandi e Kate, per non sbagliare, ricorrerebbe così ad una serie di trucchi.