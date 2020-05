Ludovica Pagani, la scollatura è da paura – FOTO

Ludovica Pagani sempre più bella su Instagram, il nuovo post della biondissima bergamasca mette in mostra un decolletè da urlo

Si avvicina il 4 maggio, ma non sarà quella la data del ‘liberi tutti’. La Fase 2 di convivenza con il coronavirus prevede una serie di prime riaperture, ma ancora molte limitazioni ai movimenti delle persone, che rispetto alle ultime settimane potranno visitare i propri congiunti ma per il resto dovranno sempre motivare i propri spostamenti. Per molti insomma continuerà l’isolamento domestico, anche se lievemente attenuato rispetto a prima. In questi giorni insomma continua a essere importante l’intrattenimento fatto da alcuni personaggi piuttosto in vista sui social. Tra questi, Ludovica Pagani.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ludovica Pagani, l’allenamento in casa è bollente – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ludovica Pagani in costume, l’influencer è meravigliosa – FOTO

Ludovica Pagani, che classe ‘fuori dal balcone’

L’influencer, piuttosto nota agli sportivi per alcune sue apparizioni sul web e in alcuni programmi calcistici, ha varato in questo periodo diversi appuntamenti sulla rete. In diretta su Instagram, su Youtube o in tv in videochiamata, sta diventando più o meno una presenza fissa. Come nel caso di ‘Fuori dal balcone’, programma in onda nel pomeriggio su Sportitalia. La puntata di oggi in particolare è stata annunciata con uno scatto sul suo profilo Instagram davvero mozzafiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Georgina Rodriguez, lo scatto in terrazzo fa furore: che lato B! – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Martina Stella da urlo: “Voi come lo immaginate?” – FOTO

La bellissima Ludovica indossa un maglioncino che fa intravedere una scollatura davvero super, attraverso cui si intuiscono le sue forme esplosive. Lei ha già detto, a chi gliel’ha chiesto, di non sentirsi in competizione con Diletta Leotta, ma se continua così…