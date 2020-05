Mara Venier senza veli in quarantena, il marito protesta – VIDEO

Mara Venier senza veli in quarantena, il marito protesta e tutti commentano il video. Compresa Caterina Balivo

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione. Chiamata “la zia d’Italia”, è seguitissima anche sui social dove è molto attiva e pubblica sempre momenti di vita quotidiana. Soprattutto in questo periodo che non possiamo uscire di casa e c’è davvero molto poco che ci è concesso di fare. In sua compagnia c’è Nicola, il marito, che non la lascia sola neanche un attimo.

Alessia Marcuzzi continua la maratona di foto al naturale –> LEGGI QUI

Mara Venier, il marito protesta mentre la riprende: “Sei mezza nuda!”

Proprio suo marito le ha fatto un video mentre era in terrazza, intenta a fare delle pulizie. Il video ha riscosso davvero tantissimo successo e, in pochissimo tempo, ha superato i 50mila likes. “Mio marito si diverte così… quando finisce la quaratena!” protesta Mara nella didascalia del video che ha pubblicato.

Nel filmato la conduttrice sta facendo le pulizie e, a sua insaputa, il marito comincia a filmarla. “Ma stai facendo il video?” gli chiede, e il marito risponde: “sì amore mio, siamo in video!”. In seguito, poi, comincia a prenderla in giro per il suo look. “Sei tutta mezza nuda amore mio eh, farai mica anche tu l’influencer?”. Mara, invece, cambia discorso parlando del suo terrazzo. Lamentandosi di quanto sia sporco a causa delle formiche e dei piccioni che vengono a fare i propri bisogni.

Lo splendore di Alessandra Amoroso –> LEGGI QUI

Il video ha riscosso un grandissimo successo e tra i commenti dei tanti fans che hanno apprezzato il post, spunta quello della Balivo: “Cosce top!”.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM PER ALTRE NOTIZIE SU GOSSIP, TELEVISIONE E SPETTACOLO