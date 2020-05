Provvedimento importante quello che il Ministero del Lavoro è pronto ad emanare per sostenere i precari duramente colpiti dalla emergenza epidemia.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla di una riapertura in anticipo in alcune zone se rallenterà la curva del contagio. Chiede scusa per i ritardi nei pagamenti e garantisce intransigenza per la sicurezza sul lavoro. Musumeci intanto avvia una ripartenza graduale in Sicilia. Intanto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo annuncia la proroga allo stop licenziamenti per altri tre mesi.

Nel prossimo decreto “allungheremo la cassa integrazione per ulteriori nove settimane e lo stop ai licenziamenti per altri tre mesi: non c’è motivo di mandare via lavoratori in cig”. Lo afferma il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo in un’intervista a Repubblica.it. Il divieto di licenziamento era stato previsto dal decreto cura Italia fino a metà maggio. Per colf e badanti, aggiunge, “pensiamo a un indennizzo di 400-600 euro mensili”.