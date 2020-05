Il piano del Governo per riaprire le scuole d’infanzia

Il Governo sta lavorando a un piano per la riapertura delle scuole materne e dei nidi a giugno e luglio.



Il Governo, a quanto pare, sta effettivamente e seriamente pensando a un piano per poter riaprire in sicurezza scuole materne e nidi già dal mese di giugno.

In base alla notizia circolata in queste ore e a cui anche Il Corriere della sera dedica un articolo, Giuseppe Conte avrebbe affermato: «Occorrerà valutare la possibile riapertura, in modalità sperimentale, di nidi e scuole dell’infanzia, oltre ai centri estivi e ad altre attività ludiche ed educative destinate a nostri bambini».

Il piano dovrebbe prevedere modalità differenti di cura e intrattenimento dei bambini tali da rendere sicura la loro permanenza a scuola.

La tempistica potrebbe sorprendere: già da giugno e luglio 2020.

In che modo nidi e scuole dell’infanzia potranno riaprire

Intanto, chiariamo che si parla delle strutture che ospitano e si prendono cura dei neonati dai 3 mesi ai 3 anni cioè gli asili nido e quelle dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni, le scuole d’infanzia.

Non a caso forse questo piano è al vaglio del Governo visto che da più parti si è evidenziata la carenza di mezzi per gestire i bambini mentre gli adulti tornano alle attività lavorative anche in sede.

Molto probabilmente per renderlo possibile sarà necessario creare micro-classi, avere più spazi a disposizione e privilegiare gli spazi aperti delle scuole.

A riguardo la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha affermato: «Metteremo a disposizione cortili e palestre delle scuole a luglio e agosto».

Oltre agli ingressi scaglionati, saranno necessarie le misurazioni della temperatura e la disinfezione dei locali.

Ovviamente non potrà essere ignorato il tema della sicurezza del personale.

