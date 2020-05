Voli, l’Australia prolunga lo stop da e per l’Italia

L’Australia annuncia che fino al 22 maggio gli spostamenti da e per il nostro Paese saranno ancora sospesi, voli e treni. Nel provvedimento inserite anche altre destinazioni

Stop ai voli per e dall’Italia da parte dell’Australia. Dal Paese arriva la notizia che il fermo per voli ma anche treni da e per il Bel Paese è prolungato. Tutto permo fino al 22 maggio secondo la nuova ordinanza emananta in queste ore. A stabilirlo il ministro della Salute Rudolf Anschober (Verdi).

Oltre che per l’Italia i collegamenti ferroviari restano interrotti anche per la Svizzera e il Liechtenstein. Per quanto riguarda le restrizioni sui voli, invece, il pugno è più duro da parte dell’Australia. Stop ancora anche per Cina, Iran, Svizzera, Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Russia e Ucraina.

Voli, le compagnie riaprono le prenotazioni

Se in Australia lo stop ai voli si prolunga fino al 22 maggio, le compagnia aeree dal loro canto cercano di riorganozzarsi e ripartire.

Hanno riaperto, infatti, le prenotazioni ora che la situazione è in netto miglioramento. C’è da dire che le compagnie non si sono mai fermate del tutto garantendo comunque gli spostamenti per esigenze di necessità. In questi giorni però si ripensa a come poter tornare a viaggiare. Tra le destinazioni più prenotate sembrano esserci la Sicilia e la Sardegna e i voli sono già pieni anche se per l’estate c’è ancora posto.

Tra tutte, nella riorganizzazione, primeggia Alitalia che permette di prenotare un volo per una destinazione italiana a partire da maggio. Più restrizioni, invece, per le mete europee e nel resto del mondo. Per questi tipi di viaggi bisognerà attendere l’1 giugno. Prima di questa data, infatti, non è possibile volare fuori dai confini nazionali.

15 maggio è invece la data per la ripartenza di Ryanair anche se, ad esempio, il volo Milano Malpensa-Cagliari non si potrà prenotare fino al 25 ottobre. EasyJet, invece, accetta prenotazioni sia per l’Italia sia per l’Europa dall’8 maggio.